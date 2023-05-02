Климов Николай Иванов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Климов
- Имя
- Николай
- Отчество
- Иванов
- Дата исполнения приговора
- 28 май 1911
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1911, кн. 7: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. наказ., в ст. 233-265 Уст. ссыльн. и в п.п. 1-6 ст. 2 Угол. улож. - 1911. С. 146
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 83179. КЛИМОВЪ, НИКОЛАЙ ИВАНОВЪ (онъ же Котовъ и Ивановъ), 25 л. К. Городокск. у., Руднянск. в., д. Панкровъ, рд. въ г. СПБ.; — Московск. О. С., 26 Апр. 911, 152, 152¹, 2 ч. 1655 и 2 п. 1663 У., по сов. съ приг., напеч. въ 910 г. № 147759, арест. отд. 1½ г. Исп. 28 Мая 911, счит. ср. съ 15 Окт. 910. | 907 57796 977 и 2 ч. 1655 У. | 903 97618 1655 У. | 900 32736 169 М. | 902 53041 1655 У. | 99 54507 172 М. | 900 71307 169 М.
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