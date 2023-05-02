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Дибасов Карабала

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Дибасов
Имя
Карабала
Дата исполнения приговора
19 февраль 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 112
Источник
Скан
Оригинальная запись
3906. ДИБАСОВ КАРАБАЛА, 17 л., Новоузенск. у., д. Ал-Гай. Саратовск. Губсуд. Ст. 183, лиш. св. 2 г. 7 м. Исп. 19 февр. 923.

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