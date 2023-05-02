Дибасов Карабала
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Дибасов
- Имя
- Карабала
- Дата исполнения приговора
- 19 февраль 1923
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 112
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 3906. ДИБАСОВ КАРАБАЛА, 17 л., Новоузенск. у., д. Ал-Гай. Саратовск. Губсуд. Ст. 183, лиш. св. 2 г. 7 м. Исп. 19 февр. 923.
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