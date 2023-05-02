Скворцов Гавриил Дмитриевич
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Скворцов
- Имя
- Гавриил
- Отчество
- Дмитриевич
- Дата исполнения приговора
- 24 март 1924
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1924 г., кн. 3: 1924 год, кн. 3. С. 314
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 10759. СКВОРЦОВ ГАВРИИЛ ДМИТРИЕВИЧ, 21 г., Ставропольск. г., Алсксандровск. у. Ставропольск. Губсуд. Ст. 92, лиш. св. 2 г. и пор. пр. 1 г. П. В. З. С. 24/ІІІ—24.
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