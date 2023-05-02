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Скворцов Гавриил Дмитриевич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Скворцов
Имя
Гавриил
Отчество
Дмитриевич
Дата исполнения приговора
24 март 1924
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1924 г., кн. 3: 1924 год, кн. 3. С. 314
Источник
Скан
Оригинальная запись
10759. СКВОРЦОВ ГАВРИИЛ ДМИТРИЕВИЧ, 21 г., Ставропольск. г., Алсксандровск. у. Ставропольск. Губсуд. Ст. 92, лиш. св. 2 г. и пор. пр. 1 г. П. В. З. С. 24/ІІІ—24.

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