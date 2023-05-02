Овчинников Алексей Евстафьевич
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Овчинников
- Имя
- Алексей
- Отчество
- Евстафьевич
- Дата исполнения приговора
- 21 ноябрь 1920
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 3: 1920 год, кн. 3. С. 188
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 27290. ОВЧИННИКОВ, АЛЕКСЕЙ ЕВСТАФЬЕВИЧ, 55 л. Гр. Алапаевск. у., Мурзинск. в., д. Старой-Южаковой; — Н. С. 5 уч. Алапаевск. у. Контрревол., лиш. св. 3 г. Исп. 21 нояб. 920.
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