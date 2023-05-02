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Мамонов Василий Данилович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Мамонов
Имя
Василий
Отчество
Данилович
Дата исполнения приговора
22 июнь 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 247
Источник
Скан
Оригинальная запись
8693. МАМОНОВ ВАСИЛИЙ ДАНИЛОВИЧ, 28 л., Вятск. г., Орловск. у., Верховск. в., д. Самылова. В. Т. Триб. Северо-Восточн. окр. Ст. ст. 180 п. «з», 208 ч. 3, лиш. св. 4 г. 9 м. Исп. 22 июня 923.

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