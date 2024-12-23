Юрацкий Климентий
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Юрацкий
- Имя
- Климентий
- Дата исполнения приговора
- 20 декабрь 1908
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 2: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак., в ст. 437-468 Уст. о сс. и в п.п. 1-6 ст. 1 Угол. улож. - 1909. С. 541
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 34584. ЮРАЦКІЙ, КЛИМЕНТІЙ (КЛИМЪ) (онъ же Наркевичъ) (внѣбр.). Лиш. ос. пр. изъ м. Быховск. у., Чигиринск. в., с. Збышина, 40 л.; — Могилев. О. С., 152, 1647, 2 ч. 1655, 2 и 5 п. 1659 У., по сов. съ приг., напеч. въ 907 г. № 21806, арест. отд. 4½ г. Исп. 20 Дек. 908. | 903 37478 1655 У. | 95 110026 1655 У. | 97 100118 1655 У. | 94 23792 172 М.
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