Асонова Екатерина Павлова
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Асонова
- Имя
- Екатерина
- Отчество
- Павлова
- Дата исполнения приговора
- 13 май 1905
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 24
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 44977. АСОНОВА, ЕКАТЕРИНА ПАВЛОВА. К. Юрьевск. у., Давыдовск. в., с. Васильевскаго, 38 л., рд. т. же у., Есиплевск. в., въ с. Олисавинѣ; — Юрьевск. У. С., Владимір. г. (въ 3 р., 2 р. Вол. С.), 169 и 8 п. 170 М. и Выс. маниф. 904 г., тюр. 6 м. Исп. 13 Мая 905.
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