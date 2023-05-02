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Ладузин Болеслав Алексеевич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Ладузин
Имя
Болеслав
Отчество
Алексеевич
Дата исполнения приговора
25 август 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 223
Источник
Скан
Оригинальная запись
7847. ЛАДУЗИН БОЛЕСЛАВ АЛЕКСЕЕВИЧ, 27 л., Витебск г., Режицк. у., Стернянск. в., д. Ушги. Томск. Губсуд. Ст. ст. 144 ч. 2, 179, лиш. св. и пор. пр. 3 г. Исп. 25 авг. 923.

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