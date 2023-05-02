Ладузин Болеслав Алексеевич
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Ладузин
- Имя
- Болеслав
- Отчество
- Алексеевич
- Дата исполнения приговора
- 25 август 1923
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 223
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 7847. ЛАДУЗИН БОЛЕСЛАВ АЛЕКСЕЕВИЧ, 27 л., Витебск г., Режицк. у., Стернянск. в., д. Ушги. Томск. Губсуд. Ст. ст. 144 ч. 2, 179, лиш. св. и пор. пр. 3 г. Исп. 25 авг. 923.
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