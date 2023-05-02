Смородинов Василий Михайлович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Смородинов
- Имя
- Василий
- Отчество
- Михайлович
- Дата исполнения приговора
- 09 август 1920
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 3: 1920 год, кн. 3. С. 238
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 28962. СМОРОДИНОВ, ВАСИЛИЙ МИХАЙЛОВИЧ, 47 л. Гр. Бирск. у., Пономаревск. в., поч. 2 Михайловского; — Н. С. 13 уч. Барск. у. Кумышковар., пр. р. 5 л., с конф. имущ. Исп. 9 авг. 920.
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