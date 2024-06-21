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Андреев Сергей Дмитриев

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Андреев
Имя
Сергей
Отчество
Дмитриев
Дата исполнения приговора
21 июль 1909
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 13
Источник
Скан
Оригинальная запись
129499. андреевъ, сергѣй дмитріевъ. Лиш. ос. пр. изъ м. Калязинск. у., Рословск. в., д. Твердилова, 26 л.; — Москов. О. С., 114, 2 п. 134, 135, 9 и 2 ч. 1655 У., тюр. 8 м. Исп. 21 Іюля 909. | 907 70752 1655 У. | 904 76749 172 М. | 905 37459 169 М. | 903 67875 172 М.

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