Андреев Сергей Дмитриев
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Андреев
- Имя
- Сергей
- Отчество
- Дмитриев
- Дата исполнения приговора
- 21 июль 1909
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 13
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 129499. андреевъ, сергѣй дмитріевъ. Лиш. ос. пр. изъ м. Калязинск. у., Рословск. в., д. Твердилова, 26 л.; — Москов. О. С., 114, 2 п. 134, 135, 9 и 2 ч. 1655 У., тюр. 8 м. Исп. 21 Іюля 909. | 907 70752 1655 У. | 904 76749 172 М. | 905 37459 169 М. | 903 67875 172 М.
Страницы, связанные с этой записью
- ЛюдиЛюди
Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.