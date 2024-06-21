Сафаров Набиулла Хабибуллин
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Сафаров
- Имя
- Набиулла
- Отчество
- Хабибуллин
- Дата исполнения приговора
- 20 ноябрь 1908
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 1: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак., в ст. 437-468 Уст. о сс. и в п.п. 1-6 ст. 1 Угол. улож. - 1909. С. 595
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 16719. САФАРОВЪ, НАБІУЛЛА ХАБИбуллинъ (онъ же Хамидуллинъ). Башк. Стерлитамакск. у., Аллагуватовск. в., д. Мулла-Мусина, 33 л.; — Уфим. О. С, 134, 135, 149, 1452 и 4 п. 1453 У., каторж. раб. 12 л. Исп. 20 Нояб. 908. 21 Сент. 901 г. Уфимск. О. С., 1480 и 1492 У. тюр. 8 м.
Страницы, связанные с этой записью
- ЛюдиЛюди
Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.