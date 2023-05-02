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Шарапов Павел Михайлович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Шарапов
Имя
Павел
Отчество
Михайлович
Дата исполнения приговора
08 март 1920
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 3: 1920 год, кн. 3. С. 282
Источник
Скан
Оригинальная запись
30384. ШАРАПОВ, ПАВЕЛ МИХАЙЛОВИЧ, 30 л. Гр. Пермск. у., Чусовск. в.; — Н. С. 9 уч. Пермск. у. Должн. прест., лиш. св. и лиш. пр. 3 г. Исп. 8 марта 920.

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