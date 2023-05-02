Тыминский Антон Владиславов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Тыминский
- Имя
- Антон
- Отчество
- Владиславов
- Дата исполнения приговора
- 02 октябрь 1909
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 414
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 140237. ТЫМИНСКІЙ, АНТОНЪ ВЛАДИСЛАВОВЪ. К. Маковск. у., гм. Сельцъ, д. Ласи, 11 л., рд. Варшав. у., въ гм. и д. Чисте; — М. С. г. Новоминска 18 Сент. 909, 6, 11, 16 и 169 М., исправ. пріютъ до 18 л. возр. Исп. 2 Окт. 909.
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