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Блюменкранц Давыд Мордков-Лейбов

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Блюменкранц
Имя
Давыд
Отчество
Мордков-Лейбов
Дата исполнения приговора
10 май 1905
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 35
Источник
Скан
Оригинальная запись
45271. БЛЮМЕНКРАНЦЪ, ДАВЫДЪ МОРДковъ-Лейбовъ. Мщ. г. Тересполя, Бѣльск. у., Сѣдлецк. г., 21 г., рд. въ г. Брестѣ; — У. Чл. О. С., по 1 уч. Брестск. у. (во 2 р.), 1 и 2 п. 170¹ М., тюр. 8 м. Исп. 10 Мая 905. | 93 46079 169 М.

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