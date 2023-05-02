Шейкин Егор Ильич
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Шейкин
- Имя
- Егор
- Отчество
- Ильич
- Дата исполнения приговора
- 02 сентябрь 1920
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, [кн. 1]: 1920 год, [кн. 1]. С. 361
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 11983. ШЕЙКИН, ЕГОР ИЛЬИЧ, 19 л. Гр. Н.-Ломовск. у., Ст.-Толковск. в., с. Нотутовки; — Р. Т. г. Пензы. Дезертир., расстрел условно, с отпр. на фронт. Осужд. 2 сент. 920.
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