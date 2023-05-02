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Троненко Ефим Данилов

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Троненко
Имя
Ефим
Отчество
Данилов
Дата исполнения приговора
01 декабрь 1908
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 2: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак., в ст. 437-468 Уст. о сс. и в п.п. 1-6 ст. 1 Угол. улож. - 1909. С. 461
Источник
Скан
Оригинальная запись
32281. ТРОНЕНКО, ЕФИМЪ ДАНИЛОВЪ. Лиш. ос. пр. сн. солд., 52 л., рд. Чигиринск. у., въ с. Туріи; — Елисаветград. О. С., 4 п. 134, 135, 1627, 1629 и 1632 У., каторж. раб. 8 л. Исп. 1 Дек. 908. | 900 83504 170¹ М. | 96 100827 1647 У.

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