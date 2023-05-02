Зайчиков Михаил Емельянович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЗайчиков Михаил Емельянович

Зайчиков Михаил Емельянович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Зайчиков
Имя
Михаил
Отчество
Емельянович
Дата исполнения приговора
25 август 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 138
Источник
Скан
Оригинальная запись
4815. ЗАЙЧИКОВ МИХАИЛ ЕМЕЛЬЯНОВИЧ, 32 л., Краснококшайск. к., Вараксинск. в., д. Кузнецовой. Марийск. Облсуд. Ст. ст. 105, 109, 140, 178, 180, лиш. св. 2 г. Исп. 25 авг. 923.

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.