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Копытов Михаил Федорович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Копытов
Имя
Михаил
Отчество
Федорович
Дата исполнения приговора
25 май 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 185
Источник
Скан
Оригинальная запись
6479. КОПЫТОВ МИХАИЛ ФЕДОРОВИЧ, 33 л.. Тюменск. у., Городовой в., д. Копытова, Н. С. 5 уч. Тюменск. у., Ст. 140, лиш. св. 2 г. Исп. 25 мая 923.

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