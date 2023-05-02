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Афанасьев Григорий Афанасьев

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Афанасьев
Имя
Григорий
Отчество
Афанасьев
Дата исполнения приговора
17 апрель 1909
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 20
Источник
Скан
Оригинальная запись
129678. АФАНАСЬЕВЪ, ГРИГОРІЙ АФАнасьевъ. К. Тверск. у., Быковск. в., д. Полегиной 39 л.; — СПБ. Ст. М. С. 51 уч., 169 М., тюр. 3 м. Исп. 17 Апр. 909. | 906 74971 172 М. | 99 58410 169 М.

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