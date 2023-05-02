Афанасьев Григорий Афанасьев
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Афанасьев
- Имя
- Григорий
- Отчество
- Афанасьев
- Дата исполнения приговора
- 17 апрель 1909
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 20
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 129678. АФАНАСЬЕВЪ, ГРИГОРІЙ АФАнасьевъ. К. Тверск. у., Быковск. в., д. Полегиной 39 л.; — СПБ. Ст. М. С. 51 уч., 169 М., тюр. 3 м. Исп. 17 Апр. 909. | 906 74971 172 М. | 99 58410 169 М.
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