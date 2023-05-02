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Золотухин Иван Пахомович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Золотухин
Имя
Иван
Отчество
Пахомович
Дата исполнения приговора
17 июнь 1924
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1924 г., кн. 3: 1924 год, кн. 3. С. 103
Источник
Скан
Оригинальная запись
3469. ЗОЛОТУХИН ИВАН ПАХОМОВИЧ, 24 л., Тюменск. окр., Ялуторовск. р., Емуртлинск. в., д. Нерпа. Уральск. Облсуд. Ст. 180 п. «в», лиш. св. 3 г. и пор. пр. 3 г. П. в. з. с. 17/ѴІ—24.

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