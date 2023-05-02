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Дронов Михаил Иванович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Дронов
Имя
Михаил
Отчество
Иванович
Дата исполнения приговора
02 сентябрь 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 118
Источник
Скан
Оригинальная запись
4104. ДРОНОВ МИХАИЛ ИВАНОВИЧ, 20 л., Ефремовск. у., Николо-Птанск. в., д. Мохового. В. Т. Триб. Запасн. окр. Ст. 181 ч. 2, лиш. св. и пор. тор. 2 г. Исп. 2 сент. 923.

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