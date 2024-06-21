Цвирко Фома
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Цвирко
- Имя
- Фома
- Дата исполнения приговора
- 28 февраль 1908
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 9: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак., в ст. 437-468 Уст. о сс. и в п.п. 1-6 ст. 1 Угол. улож. - 1909. С. 584
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 96798. ЦВИРКО, ФОМА (онъ же Слободюкъ). (внѣбр.). Лиш. ос. пр. изъ к. Новогрудск. у., Мирск. в., каст. Цвирки, 30 л.; — Минск. О. С., 134, 135, 149, 1654¹, 2 ч. 1655 и 1660 У., арест. отд. 3½ г. Исп. 28 Февр. 908. | 904 55219 1655 У., по сов. съ приг., напеч. въ 904 г. № 19107. | 99 63023 170 М. | 97 65697 170¹ М.
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