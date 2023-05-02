Шуминов Егор Парфенович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Шуминов
- Имя
- Егор
- Отчество
- Парфенович
- Дата исполнения приговора
- 29 ноябрь 1919
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1919: 1919 год. С. 261
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 8360. ШУМИНОВ, ЕГОР ПАРФЕНОВИЧ, 34 л. Гр. Никольск. у., Роснянинск. в., д. Глинок; - Н. С. 12 уч. Никольск. у. Кража, лиш. св. 3 г., по амнист. от нак. освоб. Исп. 29 нояб. 919.
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