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Баяндина Пелагея Ефимова

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Баяндина
Имя
Пелагея
Отчество
Ефимова
Дата исполнения приговора
21 январь 1905
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 31
Источник
Скан
Оригинальная запись
45163. БАЯНДИНА, ПЕЛАГЕЯ ЕФИМОВА. К. Чердын. у., Мошевск. в., д. Тюлиной, 46 л.; — Пермск. О. С., 2 ч. 1483 У. и Выс. маниф. 904 г., тюр. 1 м. и 10 дн. Исп. 21 Янв. 905.

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