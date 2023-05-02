Баяндина Пелагея Ефимова
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Баяндина
- Имя
- Пелагея
- Отчество
- Ефимова
- Дата исполнения приговора
- 21 январь 1905
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 31
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 45163. БАЯНДИНА, ПЕЛАГЕЯ ЕФИМОВА. К. Чердын. у., Мошевск. в., д. Тюлиной, 46 л.; — Пермск. О. С., 2 ч. 1483 У. и Выс. маниф. 904 г., тюр. 1 м. и 10 дн. Исп. 21 Янв. 905.
Страницы, связанные с этой записью
- ЛюдиЛюди
Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.