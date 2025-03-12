Павлов Иван
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Павлов
- Имя
- Иван
- Дата исполнения приговора
- 29 март 1908
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1908, кн. 9: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак., в ст. 437-468 Уст. о сс. и в п.п. 1-6 ст. 1 Угол. улож. - 1908. С. 388
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 91103. ПАВЛОВЪ, ИВАНЪ. К. Цивильск. у., Ново-Мамеевск. в., д. Мокры, 25 л.; — Казан. О. С., 1 ч. 1647, 1654¹, 1 ч. 1655 и 1 п. 1659¹ У., по совок. съ приг., напеч. въ 908 г. № 23070 и 906 г. № 64617, арест. отд. 2½ г. Исп. 29 Марта 908. счит. ср. съ 8 Окт. 907. | 903 50669 170 М., по сов. съ приг., напеч. въ 903 г. № 6229. | 901 30781 170 М.
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