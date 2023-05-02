Боргуцов Иван Вахромеев
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Боргуцов
- Имя
- Иван
- Отчество
- Вахромеев
- Дата исполнения приговора
- 14 октябрь 1909
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 40
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 130220. боргуцовъ, иванъ вахромѣевъ. К. Сенгилеев. у., Новодѣвиченск. в., с. Подвалья, 44 л.; — Г. С. 1 уч. г. Самары 27 Авг. 909, 169 М., тюр. 3 м. Исп. 14 Окт. 909. | 909 1622 169 и 173 М., по сов. съ приг., напеч. въ 908г. № 80959.
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