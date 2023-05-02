Тулько Степан Васильев
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Тулько
- Имя
- Степан
- Отчество
- Васильев
- Дата исполнения приговора
- 04 май 1907
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1907, кн. 7: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак. и в ст. 437-468 Уст. о сс. - 1907. С. 304
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 45967. ТУЛЬКО, СТЕПАНЪ ВАСИЛЬЕВЪ (онъ же Тулькинъ), К. Городецк. у., Зайковск. в., д. Гатей, 38 л.; — СПБ. Ст. М. С., 52 уч., 177 М., тюр. 4 м. Исп. 4 Мая 907. | 905 77751 169 и 177 М. | 99 38059 169 М. | 903 102532 169 М. | 96 44733 169 М.
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