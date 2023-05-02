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Мунтян Георгий Петров

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Мунтян
Имя
Георгий
Отчество
Петров
Дата исполнения приговора
13 июнь 1911
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1911, кн. 7: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. наказ., в ст. 233-265 Уст. ссыльн. и в п.п. 1-6 ст. 2 Угол. улож. - 1911. С. 227
Источник
Скан
Оригинальная запись
85210. МУНТЯНЪ, ГЕОРГІЙ ПЕТРОВЪ, 28 л. Сс.-каторж., изъ личн. поч. гр., рд. въ в. и м. Б.-Коренихѣ, Одесск. у.; — Херсонск. О. С., 10 Мая 911, 152, 1 ч. 313 и 977 У. и 242 У. о сс., один. заключ. 25 дн. съ продолж. ср. каторж. раб. 6 л. Исп. 13 Іюня 911. | 907 г. Времен. Одесск. Военн. О. С., 9, 13, 1627, 1629 и 1633 У., каторж. раб. 10 л.

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