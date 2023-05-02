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Золотарев Михаил Алексеевич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Золотарев
Имя
Михаил
Отчество
Алексеевич
Дата исполнения приговора
08 март 1924
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1924 г., кн. 3: 1924 год, кн. 3. С. 102
Источник
Скан
Оригинальная запись
3458. ЗОЛОТАРЕВ МИХАИЛ АЛЕКСЕЕВИЧ, 18 л., Жиздринск. у., Бояновск. в. Орловск. Губсуд. Ст. ст. 95, 180 п. п. «б», «в», лиш. св. 3 г. и пор. пр. 2 г. П. в. з. с. 8/ІІІ—24.

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