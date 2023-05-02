Павлоцкий Виктор Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПавлоцкий Виктор Николаевич

Павлоцкий Виктор Николаевич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Павлоцкий
Имя
Виктор
Отчество
Николаевич
Дата исполнения приговора
31 декабрь 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 г., кн. 1: 1923 год, кн. 1. С. 209
Источник
Скан
Оригинальная запись
7380. ПАВЛОЦКИЙ ВИКТОР НИКОЛАЕВИЧ, Зб л., г . Георгиевска. Туркестанск. Отделен. Верхсуд. РСФСР. Ст. 108 лиш. св. 11 м. 20 д. и пор. пр. 1 г. Исп. 31 дек. 923.

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.