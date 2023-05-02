Айдаров Мухамет-Шариф Мухамет-Зянов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Айдаров
- Имя
- Мухамет-Шариф
- Отчество
- Мухамет-Зянов
- Дата исполнения приговора
- 28 февраль 1905
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 15
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 44735. АЙДАРОВЪ, МУХАМЕТЪ-ШАРИФЪ (Шарифъ) Мухаметъ-Зяновъ. Мщ. г. Оренбурга, 28 л.; — Г. С. 1 уч. г. Оренбурга, 6 п. 170 М., тюр. 4 м. Исп. 28 Февр. 905.
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