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Марова Анна Ивановна

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Марова
Имя
Анна
Отчество
Ивановна
Дата исполнения приговора
27 февраль 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 249
Источник
Скан
Оригинальная запись
8781. МАРОВА АННА ИВАНОВНА, 34 л., Тверск. г., г. Бежецка. Н. С. 1 1 р. Бежецк. у. Ст. 140, лиш. св. 3 г. Исп. 27 февр. 923.

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