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Локтионов Андрей Аполлонович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Локтионов
Имя
Андрей
Отчество
Аполлонович
Дата исполнения приговора
09 июль 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 233
Источник
Скан
Оригинальная запись
8207. ЛОКТИОНОВ АНДРЕЙ АПОЛЛОНОВИЧ, 27 л., Барнаульск. у., Фунтиковск. в. и с. Алтайск. Губсуд. Ст. ст 76, 184, лиш. св. 10 л. и пор. пр. 3 г. Исп. 9 июля 923.

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