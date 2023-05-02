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Барановский Николай Казимиров

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Барановский
Имя
Николай
Отчество
Казимиров
Дата исполнения приговора
23 октябрь 1909
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 26
Источник
Скан
Оригинальная запись
129847. Барановскій, Николай казиміровъ. К. Ушицк. у., Мукаровск. в., д. Гановки, 19 л.; — К.-Подольск. О. С. 3 Окт. 909, 140, 149 и 1489 У., тюр. 2 г. и 9 м. Исп. 23 Окт. 909.

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