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Крылов Павел Егорович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Крылов
Имя
Павел
Отчество
Егорович
Дата исполнения приговора
21 ноябрь 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 203
Источник
Скан
Оригинальная запись
7156. КРЫЛОВ ПАВЕЛ ЕГОРОВИЧ, 42 л., г. Переяславля-Залесского. Н. С. 6 уч. Ростовск. у Ст. 114, лиш. св. 2 г. и пор. пр. 3 г. Исп. 21 ноября 923.

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