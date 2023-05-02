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Каминский Паликарп Степанович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Каминский
Имя
Паликарп
Отчество
Степанович
Дата исполнения приговора
14 январь 1924
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1924 г., кн. 3: 1924 год, кн. 3. С. 120
Источник
Скан
Оригинальная запись
4058. КАМИНСКИЙ ПАЛИКАРП СТЕПАНОВИЧ, 22 л., Киевск. г. и у., Ржищевск. в., с. Щугенки. В. Т. 5 стр. корп. Ст. ст. 180 п. «ж» 1 ч. 208, лиш. св. 1½ г. П. в. з. с. 14/І—24.

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