Волков Сергей Андреевич
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Волков
- Имя
- Сергей
- Отчество
- Андреевич
- Дата исполнения приговора
- 11 январь 1926
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1926 г., кн. 3: 1926 год, кн. 3. С. 31
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 1145. Волков Сергей Андреевич, 17 л., Тверск. г., Ржевск. у., Панинск. в., д. Плашки. Н. С. 5 р. Ржевск. у. Ст. 180 п. п. «б», «в», лиш. св. 2 г. 5м. и пор. пр. 3 г. П. в. з. с. 11/І—26.
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