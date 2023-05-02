Голубев Николай Дмитриевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиГолубев Николай Дмитриевич

Голубев Николай Дмитриевич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Голубев
Имя
Николай
Отчество
Дмитриевич
Дата исполнения приговора
20 декабрь 1926
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1926 г., кн. 3: 1926 год, кн. 3. С. 42
Источник
Скан
Оригинальная запись
1602. Голубев Николай Дмитриевич, 19 л., Белорусск. ССР, Полоцк. окр., Росонск. р., д. Миловиды. В. Т. Белорусск. В. О. Ст. ст. 68, 1 ч. 97, 1 ч. 98, лиш. св. 2 г. П. в. з. с. 20/ХІІ—26.

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.