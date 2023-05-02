Харченко Владимир Захарович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Харченко
- Имя
- Владимир
- Отчество
- Захарович
- Дата исполнения приговора
- 05 апрель 1924
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1924 г., кн. 3: 1924 год, кн. 3. С. 375
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 12860. ХАРЧЕНКО ВЛАДИМИР ЗАХАРОВИЧ, 22 л., Екатеринославск. г., Верхне-Днепровск. у., Гуляйпольск. в., д. Владимировки. В. Т. Ленинградск. окр. Ст. ст. 2 ч. 73, 2 ч. 16, 1 ч. 203, лиш. св. 1½ г. П. в. з. с. 5/ІѴ—24.
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