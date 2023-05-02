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Корчинский Илья Семенов

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Корчинский
Имя
Илья
Отчество
Семенов
Дата исполнения приговора
28 апрель 1908
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1908, кн. 9: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак., в ст. 437-468 Уст. о сс. и в п.п. 1-6 ст. 1 Угол. улож. - 1908. С. 242
Источник
Скан
Оригинальная запись
86907. КОРЧИНСКІЙ, ИЛЬЯ СЕМЕНОВЪ. Лиш. ос. пр. изъ мщ. г. Архангельска, 30 л., рд. въ г. Харьковѣ; — Москов. Ст. М. С. Басманнаго уч., 173 М., тюр. 3 м. Исп. 28 Апр. 908. | 907 82233 169 М. | 900 79949 169 М. | 902 4271 1643 У.

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