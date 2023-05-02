Богданов Фаддей
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Богданов
- Имя
- Фаддей
- Дата исполнения приговора
- 09 июнь 1905
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 37
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 45317. БОГДАНОВЪ, ФАДДѢЙ. К. Портов. у., Пажеревицк. в., д. Ломаницъ, 18 л., рд. т. же у., Сорокинск. в., въ д. Дубовой; — Порхов. У. С., 169 М., тюр. 4 м., съ уменьш. на ⅓ по Выс. маниф. 904 г. Исп. 9 Іюня 905.
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