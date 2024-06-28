Диденко Евдокия Владимирова
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Диденко
- Имя
- Евдокия
- Отчество
- Владимирова
- Дата исполнения приговора
- 01 июнь 1905
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 80
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 46501. ДИДЕНКО(ВА), ЕВДОКІЯ ВЛАДИмірова (она же Кирилленкова). Лиш. ос. пр. изъ к. Васильков. у., Велико-Половецк. в., д. Сидори, 42 л.; — Кіев. О. С. (въ 4 р.), 114, 134, 135, 9 и 2 ч. 1655 У. и Выс. маниф. 904 г., тюр. 8 м. Исп. 1 Іюня 905. | 900 91043 1655 У. | 99 2066 169 М. | 99 66044 169 М.
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