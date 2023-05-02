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Палагин Арсений Никитич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Палагин
Имя
Арсений
Отчество
Никитич
Дата исполнения приговора
09 октябрь 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 г., кн. 1: 1923 год, кн. 1. С. 209
Источник
Скан
Оригинальная запись
7395. ПАЛАГИН АРСЕНИЙ НИКИТИЧ, 21 г., Рд. в г. Вильно Воронежск. Губсуд. Ст. 147, лиш. св. 1 г. 3 м. и пор. пр. 5л. Исп. 9 окт. 923.

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