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Пайер Иосиф Иосифович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Пайер
Имя
Иосиф
Отчество
Иосифович
Дата исполнения приговора
04 июль 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 г., кн. 1: 1923 год, кн. 1. С. 209
Источник
Скан
Оригинальная запись
7389 ПАЙЕР ИОСИФ ИОСИФОВИЧ. 38 л., Итальянск. п., Иркутск. Губсуд. Ст. 180, лиш. св. 1 г. 4 м. и пор. пр. 3 г. Исп. 4 июля 923.

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