Середин Андрей Федорович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Середин
- Имя
- Андрей
- Отчество
- Федорович
- Дата исполнения приговора
- 17 март 1923
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 г., кн. 1: 1923 год, кн. 1. С. 255
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 9019. СЕРЕДИН АНДРЕЙ ФЕДОРОВИЧ, 37 л., Рыльск. у., Короневск. в. и с. В. Т. Триб. Зап. окр. Ст. 150 п. «ж», лиш. св. 4 г. 8 м. и пор. пр. 2 г. Исп. 17 марта 923.
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