Зайцев Григорий Федорович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Зайцев
- Имя
- Григорий
- Отчество
- Федорович
- Дата исполнения приговора
- 17 май 1923
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 137
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 4794. ЗАЙЦЕВ ГРИГОРИЙ ФЕДОРОВИЧ, 22 л., Невельск. у., Сокольницк. в., д. Устиновой. В. Т. Триб. Западн. окр. Ст. 180 н. «з», лиш. св. 5 л. и пор. пр. 2 г. Исп. 17 мая 923.
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