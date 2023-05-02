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Зайцев Григорий Федорович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Зайцев
Имя
Григорий
Отчество
Федорович
Дата исполнения приговора
17 май 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 137
Источник
Скан
Оригинальная запись
4794. ЗАЙЦЕВ ГРИГОРИЙ ФЕДОРОВИЧ, 22 л., Невельск. у., Сокольницк. в., д. Устиновой. В. Т. Триб. Западн. окр. Ст. 180 н. «з», лиш. св. 5 л. и пор. пр. 2 г. Исп. 17 мая 923.

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