Цапин Петр Васильевич
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Цапин
- Имя
- Петр
- Отчество
- Васильевич
- Дата исполнения приговора
- 24 декабрь 1926
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1926 г., кн. 1: 1926 год, кн. 1. С. 334
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 11558. ЦАПИН ПЕТР ВАСИЛЬЕВИЧ, 25 л., Цивильск. у., Старо-Тябердинск. в., с. Можарск. Н. С. 3 уч. Цивильск. у. Ст. 2 ч. 181, лиш. св. 1 г. 8 м. и пор. пр. 2 г. П. в. з. с. 24/ХІІ—26.
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