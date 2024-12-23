Богданов Федор Богданов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Богданов
- Имя
- Федор
- Отчество
- Богданов
- Дата исполнения приговора
- 11 апрель 1905
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 5: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак. и в ст. 437-468 Уст. о сс. - 1905. С. 29
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 37780. БОГДАНОВЪ, ФЕДОРЪ БОГДАНОВЪ. К. Демянск. у., Велильск. в., д. Снигиревой, 19 л.; — Новгород. О. С. (въ 3 р.), 134, 140, 132, 1 ч. 1647 и 1 ч. 1653 У. и Выс. маниф. 904 г., тюр. 2 м. и 20 дн. Исп. 11 Апр. 905. | 903 75879 169 М. | 903 73878 169 М.
Страницы, связанные с этой записью
- ЛюдиЛюди
Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.