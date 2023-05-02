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Артемьев Николай Степанович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Артемьев
Имя
Николай
Отчество
Степанович
Дата исполнения приговора
20 сентябрь 1926
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1926 г., кн 2: 1926 год, кн. 2. С. 30
Источник
Скан
Оригинальная запись
1036. Артемьев Николай Степанович, 32 л., Красноярск. окр., Балахшинск. р., д. Огур. Н. С. 10 уч. Красноярск. окр. Ст. 180 п. "в", лиш. св. 2 г. П. в. з. с. 20 сент. 926.

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