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Барсуков Николай Михайлович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Барсуков
Имя
Николай
Отчество
Михайлович
Дата исполнения приговора
26 декабрь 1920
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 2: 1920 год, кн. 2. С. 20
Источник
Скан
Оригинальная запись
13102. БАРСУКОВ, НИКОЛАЙ МИХАЙЛОВИЧ, 39 л. Гр. Старицк. у., Дарск. в.; — Р. В. Т. Балтийско-Мариинск. обл. водтрана. Должн. прест. лиш. св. 4 г., по амн. нак. сокр. на ⅔. Исп. 26 дек. 920.

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